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Trump dá nome a aeroporto onde aterrou seleção nacional

06 jul, 2026 - 16:44 • Daniela Espírito Santo

Aeroporto internacional de Palm Beach está prestes a assumir o nome de "President Donald J. Trump International Airport". Código da aviação passa a DJT e placas de acesso também já mudaram.

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O Aeroporto Internacional de Palm Beach, a curta distância de Mar-a-Lago, vai mudar de nome este mês em homenagem ao atual Presidente norte-americano.

O aeroporto, que foi utilizado o mês passado pela seleção nacional para aterrar nos EUA para o Mundial 2026 passa, a partir de 9 de julho, a ser designado como "President Donald J. Trump International Airport". A mudança acontece na sequência de uma lei aprovada na Flórida em março, que exige a atualização do nome do equipamento e depois dos advogados de Trump terem avançado com pedidos de marca registada em fevereiro passado.

A aprovação final da mudança pela Administração Federal de Aviação é esperada a 9 de julho, mas o processo vai demorar algum tempo a ficar completo, assume a operadora aeroportuária responsável.

"Embora a mudança de nome obrigatória entre em vigor a 9 de julho de 2026, as atividades de transição, incluindo atualizações de sinalética, identidade visual e materiais orientados para o público, ocorrerão por fases", pode ler-se numa página de respostas a perguntas frequentes sobre este assunto, criada no site do Aeroporto Internacional de Palm Beach, conhecido, até agora, como PBI.

E por falar em siglas, o código de voo referente ao aeroporto também irá mudar de PBI para DJT, mas só a 18 de agosto de 2026, de acordo com a mesma página.

No entretanto, as placas de acesso ao espaço na autoestrada já começaram a ser trocadas, embora as operações no aeroporto continuem "sem interrupções", como assegura a empresa responsável. De resto, e na sequência da novidade, o aeroporto em si deverá receber melhorias para se tornar num espaço de "classe mundial", confirmou em maio Joe Abruzzo, administrador do condado de Palm Beach.

No mesmo mês, Trump confirmou o cenário: "Teremos muitas novidades. Serão acrescentados elementos incríveis, que o vão tornar maior e melhor. Não haverá nada tão bom como este aeroporto em qualquer parte do país", garantia, a dada altura, o Presidente dos EUA, poucos dias depois de uma tentativa de assassinato num hotel em Washington.

A renomeação foi, claro está, envolta em polémica desde o primeiro dia, com os democratas da Flórida a oporem-se à mudança para o nome de um Presidente ainda em funções. No entanto, o condado votou, numa audiência pública muito concorrida e volátil, 4-3 a favor da novidade. Antes, a 30 de março, o governador do Estado da Florida, Ron DeSantis já tinha tornado possível a mudança da lei que tornava tudo isto possível, noutra votação polémica, mas controlada pela maioria republicana.

O custo estimado do projeto, de acordo com a imprensa local, ultrapassa os 4,8 milhões de euros mas este valor só inclui a mudança de nome e o logótipo, dourado, que já foi desvendado. O valor das alegadas mudanças para melhoramento do equipamento são, para já, desconhecidos, bem como as possibilidades de lucro para Trump.

É em Palm Beach que se situa Mar-a-Lago, o luxuoso resort que foi comprado por Donald Trump. Quando viajar para lá, Trump deverá aterrar no aeroporto com o seu nome e cruzar a avenida Southern Boulevard, que teve um troço igualmente batizado em sua homenagem, para chegar até ao seu refúgio de golfe, transformado agora na sua residência oficial fora da Casa Branca.

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