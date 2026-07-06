Trump dá nome a aeroporto onde aterrou seleção nacional

O Aeroporto Internacional de Palm Beach, a curta distância de Mar-a-Lago, vai mudar de nome este mês em homenagem ao atual Presidente norte-americano. O aeroporto, que foi utilizado o mês passado pela seleção nacional para aterrar nos EUA para o Mundial 2026 passa, a partir de 9 de julho, a ser designado como "President Donald J. Trump International Airport". A mudança acontece na sequência de uma lei aprovada na Flórida em março, que exige a atualização do nome do equipamento e depois dos advogados de Trump terem avançado com pedidos de marca registada em fevereiro passado. A aprovação final da mudança pela Administração Federal de Aviação é esperada a 9 de julho, mas o processo vai demorar algum tempo a ficar completo, assume a operadora aeroportuária responsável.

"Embora a mudança de nome obrigatória entre em vigor a 9 de julho de 2026, as atividades de transição, incluindo atualizações de sinalética, identidade visual e materiais orientados para o público, ocorrerão por fases", pode ler-se numa página de respostas a perguntas frequentes sobre este assunto, criada no site do Aeroporto Internacional de Palm Beach, conhecido, até agora, como PBI. E por falar em siglas, o código de voo referente ao aeroporto também irá mudar de PBI para DJT, mas só a 18 de agosto de 2026, de acordo com a mesma página. No entretanto, as placas de acesso ao espaço na autoestrada já começaram a ser trocadas, embora as operações no aeroporto continuem "sem interrupções", como assegura a empresa responsável. De resto, e na sequência da novidade, o aeroporto em si deverá receber melhorias para se tornar num espaço de "classe mundial", confirmou em maio Joe Abruzzo, administrador do condado de Palm Beach.