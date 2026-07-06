- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
-
Trump volta a provocar Meloni na véspera da cimeira da NATO
06 jul, 2026 - 16:20 • Reuters
Meloni acusou Trump no mês passado de inventar uma história sobre ela, depois de o Presidente norte-americano ter dito a um canal de TV italiano que ela lhe tinha "implorado" para tirar uma fotografia numa cimeira do G7 em França.
O ministro da Defesa italiano enfatizou a importância das boas relações transatlânticas esta segunda-feira, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter provocado novamente a antiga aliada Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana.
Meloni acusou Trump no mês passado de inventar uma história sobre ela, depois de o presidente norte-americano ter dito a um canal de TV italiano que ela lhe tinha "implorado" para tirar uma fotografia com ela numa cimeira do G7 em França.
Com os dois líderes prestes a participar numa cimeira da NATO na Turquia esta semana, Trump pareceu reacender a disputa ao publicar no Truth Social uma fotografia de Meloni a olhar para ele com a legenda "ORDEM DE RESTRIÇÃO NECESSÁRIA".
A primeira-ministra italiana ainda não se pronunciou.
"Não tive qualquer reação (à publicação), o fundamental é manter relações com um aliado chave como os EUA", disse o ministro da Defesa, Guido Crosetto, à estação italiana Sky TV.
"As pessoas vêm e vão, mas as relações permanecem", acrescentou.
Os políticos da oposição foram menos contidos.
"Trump é um rufia desprezível e mesquinho", escreveu Carlo Calenda, líder do pequeno partido Azione, no X, manifestando o seu apoio a Meloni.
Meloni já foi uma apoiante declarada de Trump e foi a única líder europeia a comparecer na sua tomada de posse em 2025.
No entanto, ela criticou-o este ano por atacar o Papa Leão XIII pela sua condenação do conflito com o Irão. Isto, por sua vez, provocou uma dura reprimenda do Presidente norte-americano, que a acusou de falta de coragem.
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