Ucrânia continua ofensiva de drones e desta vez atacou portos controlados pela Rússia no Báltico

Os ataques com drones ucranianos, na segunda-feira, causaram danos nos portos de Vysotsk e Ust-Luga, no Mar Báltico — um importante ponto de exportação de petróleo — e provocaram um corte de energia na cidade de Sebastopol, na Crimeia, sede da Frota do Mar Negro da Rússia, segundo as autoridades.

O governador local, Alexander Drozdenko, afirmou na aplicação de mensagens Telegram que 56 drones ucranianos foram abatidos em ataques recentes na região.

Ust-Luga é um dos maiores pontos de exportação de petróleo e outros produtos da Rússia. A Ucrânia já tinha atacado anteriormente o porto, bem como outros alvos energéticos russos, numa tentativa de minar os esforços de guerra de Moscovo.

As exportações dos portos bálticos de Primorsk e Ust-Luga, juntamente com o porto de Novorossiysk, no Mar Negro, atingiram quase um recorde de 3 milhões de barris por dia em junho, segundo fontes.

Várias outras regiões russas e controladas pela Rússia também relataram ataques ucranianos na segunda-feira.