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Guerra da Ucrânia
Ucrânia continua ofensiva de drones e desta vez atacou portos controlados pela Rússia no Báltico
06 jul, 2026 - 07:30 • Reuters
A onda de ataques ucranianos a refinarias de petróleo na Rússia provocou escassez de combustível, picos de preços e longas filas nos postos de abastecimento.
Os ataques com drones ucranianos, na segunda-feira, causaram danos nos portos de Vysotsk e Ust-Luga, no Mar Báltico — um importante ponto de exportação de petróleo — e provocaram um corte de energia na cidade de Sebastopol, na Crimeia, sede da Frota do Mar Negro da Rússia, segundo as autoridades.
O governador local, Alexander Drozdenko, afirmou na aplicação de mensagens Telegram que 56 drones ucranianos foram abatidos em ataques recentes na região.
Ust-Luga é um dos maiores pontos de exportação de petróleo e outros produtos da Rússia. A Ucrânia já tinha atacado anteriormente o porto, bem como outros alvos energéticos russos, numa tentativa de minar os esforços de guerra de Moscovo.
As exportações dos portos bálticos de Primorsk e Ust-Luga, juntamente com o porto de Novorossiysk, no Mar Negro, atingiram quase um recorde de 3 milhões de barris por dia em junho, segundo fontes.
Várias outras regiões russas e controladas pela Rússia também relataram ataques ucranianos na segunda-feira.
Sergei Aksyonov, o chefe da Crimeia nomeado pela Rússia, afirmou que uma mulher morreu na cidade de Kerch devido a um ataque com drones.
As autoridades de Sebastopol, a maior cidade da Crimeia e sede da Frota do Mar Negro da Rússia, relataram um corte de energia devido a um ataque ucraniano. Mais tarde, afirmaram que o fornecimento de energia às residências tinha sido restabelecido.
Vladislav Shapsha, governador da região de Kaluga, a cerca de 190 km (118 milhas) a sul de Moscovo, afirmou que os drones atingiram um complexo industrial no distrito de Dzerzhinsky,
Do outro lado, da Rússia, foram lançados 68 mísseis e 351 drones contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea ucraniana na segunda-feira.
A Força Aérea acrescentou no Telegram que as unidades de defesa aérea abateram ou neutralizaram 37 mísseis e 326 drones.
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