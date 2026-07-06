- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
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Venezuela. Sobe para 96 número de portugueses mortos e há 60 desaparecidos
06 jul, 2026 - 15:05 • Redação com Lusa
Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.
O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 96 e registam-se 60 portugueses desaparecidos, revelou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.342 mortos, 16.740 feridos e mais de 44 mil desaparecidos, segundo o mais recente balanço oficial.
Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
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