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Internacional

Atentados em Damasco fizeram 18 feridos durante visita de Macron

07 jul, 2026 - 12:24 • Lusa

Emmanuel Macron deslocou-se ao Palácio Presidencial, em Damasco, onde decorre uma reunião alargada com a participação dos líderes francês e sírio e das duas delegações.

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Dezoito pessoas ficaram feridas esta terça-feira em dois atentados bombistas no centro de Damasco, perto do hotel onde o Presidente francês, Emmanuel Macron, passou a noite, anunciou o Ministério do Interior da Síria.

O ministério reportou 18 feridos, incluindo quatro polícias, após as duas explosões provocadas por bombas de fabrico artesanal.

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A primeira bomba a explodir foi colocada dentro de um carro estacionado à beira da estrada e a segunda num contentor do lixo.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, "está bem e continua a visita à Síria", confirmou o Palácio do Eliseu. O chefe de Estado francês já tinha abandonado o hotel quando ocorreram as explosões.

Emmanuel Macron deslocou-se ao Palácio Presidencial, em Damasco, onde decorre uma reunião alargada com a participação dos líderes francês e sírio e das duas delegações.

Mais tarde vai decorrer um encontro a sós com Ahmad al-Sharaa, chefe de Estado sírio em funções, disse à agência France-Presse fonte da Presidência francesa.

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  • 07 jul, 2026
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