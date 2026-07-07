Bebé de um ano e meio encontrado vivo em morgue nos EUA

Durante as celebrações do Super Bowl, em fevereiro deste ano, Vincent Lorenzo Fiordilino, de 18 meses, desapareceu da vista dos pais durante cerca de 15 minutos. Foi encontrado na piscina do quintal de casa a boiar de bruços. Dado como morto, acabou por ser encontrado vivo já na morgue, recorda agora a imprensa norte-americana, numa altura em que um novo relatório da polícia apresenta uma nova possibilidade: a criança pode ter sido considerada morta quando ainda respirava e os pais podem vir a ser acusados de negligência.

Segundo a FoxNews, as autoridades foram chamadas, a criança foi retirada da água e transportada para o Centro Médico Mercy Gilbert, no estado do Arizona. As manobras de Suporte Básico de Vida foram realizadas e o médico declarou o óbito do bebé, apesar de os pais, e de outros profissionais médicos presentes no momento, alertarem que Vincent ainda parecia estar a respirar.

Relatos da equipa do Centro Médico Mercy Gilbert, revelaram que a criança apresentava respiração agónica — ou gasping, como é conhecido internacionalmente — um reflexo involuntário que pode acontecer momentos antes da morte.

Após ser transferida para o hospital, a criança foi dada como morta e levada para a morgue onde esteve algumas horas até uma enfermeira notar que o bebé apresentava sinais vitais e ter-lhe detectado pulso, segundo o relatório das autoridades norte-americanas, conhecido no entretanto. Vincent foi, então, imediatamente transferido para o Hospital Pediátrico de Phoenix, no mesmo estado, onde recebeu tratamento. Por lá, foram realizados exames e afastada a existência de danos cerebrais, embora os rins, fígado e pulmões do bebé terem falhado durante a estadia no hospital.

Médico não foi acusado, mas pais podem ser considerados culpados de negligência

Agora, outro dado é, também conhecido: no novo relatório policial, os pais, que não se aperceberam da queda de Vincent, admitem que estavam sob influência de canábis. As autoridades do Arizona já recomendaram, por isso, que os país fossem acusados de abuso infantil grave.

Segundo o AZFamily — canal afiliado da CBS no Arizona — um porta-voz da rede de saúde do Centro Médico responsável pelo resgate da criança, o hospital procedeu a uma investigação, mas não revela os resultados da mesma, alegando querer proteger a privacidade dos envolvidos. Recusou-se, igualmente, a responder às perguntas da NBC News sobre se o médico que declarou erradamente a morte do menino continua a exercer funções.

“Esta é uma situação devastadora. Imediatamente realizamos uma revisão completa a todos os aspectos do atendimento prestado para perceber o que aconteceu de maneira a implementar mudanças significativas para melhorar o nosso atendimento (...) Por respeito à privacidade do paciente, não podemos divulgar detalhes. Continuamos a trabalhar com a família e com o seu representante. A segurança do paciente e o atendimento excepcional são a nossa maior prioridade”, é dito em comunicado.

No entanto, e segundo a Fox News, as autoridades não acusaram, até ao momento, o médico que assistiu o bebé no local, considerando que este seguiu corretamente todos os protocolos médicos, tendo instruído corretamente a equipa a interromper as manobras de reanimação.

Pais criam angariação de fundos para recuperação de "bebé milagre"

No entretanto, os pais do bebé criaram uma campanha de angariação de fundos na plataforma GoFundMe para suportar tratamentos e terapias intensivas que alegam ser necessárias na recuperação da criança.

"Apesar deste milagre, Vincent enfrenta uma recuperação longa e desafiante. Os médicos estão a avançar com calma, deixando que seja o corpo do Vincent a ditar o ritmo da sua recuperação. A família Fiordilino está extremamente grata — mas confrontada também com despesas médicas que ultrapassam em muito o que conseguem suportar sozinhos”, afirmam os pais.



No texto da campanha é descrito o que aconteceu naquele domingo de Super Bowl, que devia ter sido "repleto de alegria", mas virou "o pior pesadelo de qualquer pai". “Ele sofreu um trágico acidente e caiu na piscina da família. Esteve cerca de cinco minutos debaixo de água antes de receber os primeiros socorros”, pode ler-se na página, que caracteriza o Vincent como um “guerreiro milagroso” que, depois de ter sido declarado morto "por volta das 20h00", voltou à vida "depois das 23h30". "Deus tinha outros planos", garante a família.

*editado por Daniela Espírito Santo