Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cimeira da Nato. Governo antecipa "reafirmação da unidade da Aliança" e destaca reforço de investimento

07 jul, 2026 - 07:26 • Lusa

Cimeira decorre numa altura de tensão entre a Europa e os Estados Unidos da América, com a administração norte-americana a recuar no seu investimento no âmbito da Aliança Atlântica, argumentando que cabe aos aliados europeus um maior papel na defesa do continente.

A+ / A-

O Governo português acredita que a cimeira da NATO, que arranca esta terça-feira na Turquia, representará um momento de "reafirmação da unidade da Aliança" e da "centralidade do Atlântico", destacando que o reforço em Defesa não comprometeu as contas públicas.

De acordo o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a cimeira da Aliança Atlântica, que decorre até terça-feira em Ancara, capital da Turquia, representará para o país "um momento muito importante" a vários níveis.

Em primeiro lugar, a cimeira representará um momento de "reafirmação da unidade da Aliança e da centralidade do Atlântico para a segurança da Europa - como Portugal sempre sublinhou".

Esta cimeira decorre numa altura de tensão entre a Europa e os Estados Unidos da América, com a administração norte-americana a recuar no seu investimento no âmbito da Aliança Atlântica, inclusive com a retirada de tropas, argumentando que cabe aos aliados europeus um maior papel na defesa daquele continente.

O Governo português sublinha que "cumpriu o compromisso que assumiu", tendo investido 2,01% do PIB em Defesa - um reforço de 1,6 mil milhões de euros num ano - "sem comprometer a estabilidade das contas públicas ou as políticas sociais".

O executivo realça ainda que dispõe "de uma trajetória credível para continuar a investir responsavelmente e com o propósito de melhor capacitar as forças armadas em linha com as metas definidas pela NATO" - na última cimeira, em Haia, os aliados subiram para 5% a meta de investimento até 2035.

Portugal assume-se como "um contribuinte líquido para a segurança transatlântica, ao participar em diversas missões da Aliança, como na Roménia, que o primeiro-ministro visitou em 2025, ou no policiamento aéreo do Báltico", destaca o executivo.

"A Cimeira de Ancara deverá confirmar a força do vínculo transatlântico, com base na reafirmação do compromisso dos EUA para com a Aliança e a assunção de maiores responsabilidades por parte dos países europeus, adiantou a mesma fonte.

O executivo realça que a Europa tem vindo a fazer este reforço "de há anos a esta parte" o que "permitirá um melhor equilíbrio no seio da relação transatlântica".

Além disto, na ótica do executivo português, esta cimeira "deverá permitir reafirmar o apoio à Ucrânia, que é essencial à segurança da Europa, e sublinhar a necessidade de desenvolver as indústrias de defesa, com todas as oportunidades económicas que daí decorrem".

No plano do desenvolvimento das indústrias do setor, o Governo realça a importância de ter uma "atenção específica às PME, centrais ao tecido produtivo" português.

A cimeira da NATO vai decorrer em Ancara, capital da Turquia, país no qual Portugal tem atualmente dois navios reabastecedores a ser construídos: o NRP Luís de Camões e o D. Dinis, com entrega prevista para 2028.

Numa altura em que os EUA exigem um reforço do pilar europeu da NATO e criticam fortemente alguns aliados, - nomeadamente países como Espanha, Itália ou o Reino Unido que recusaram ceder as suas bases militares para operações ofensivas contra o Irão, - Portugal tem mantido uma postura colaborante sem antagonizar a administração norte-americana.

O país tem sido até elogiado pela administração de Donald Trump, nomeadamente no que toca ao uso da Base das Lajes, nos Açores, e a aliança transatlântica pode inclusive ser reforçada caso Portugal escolha os F-35 norte-americanos para substituir os F-16, decisão que não se prevê que saia desta cimeira.

O negócio está a ser disputado também por empresas europeias, como a Saab, que usam o argumento do reforço da autonomia estratégica da UE como trunfo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 07 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Entre os pingos
    07 jul, 2026 de chuva 08:24
    Blá-Blá-Blá... Nada mais. Os tais 1600 Milhões de euros foram para pagar despesas com pessoal, principalmente promoções, e obras de fachada em quarteis sem soldados nem armamentos. Se os navios russos que cruzam quase semanalmente a nossa Costa, disparassem misseis sobre nós, conseguiriam 100% de acertos face à total ausência de anti-aéreas... anda este tipo a dizer que "estamos a cumprir"... Estamos é a mascarar bem a nossa dependência, e a tentar mais uma vez passar entre os pingos da chuva.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde