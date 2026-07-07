- Noticiário das 22h
- 08 jul, 2026
-
Médio Oriente
EUA lançam vaga de ataques de "grande intensidade" contra o Irão
07 jul, 2026 - 22:34 • Ricardo Vieira, com Reuters
A operação é a resposta contra o que as forças armadas norte-americanas classificam como ataques iranianos contra três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.
As forças armadas dos Estados Unidos lançaram esta terça-feira uma vaga de ataques contra o Irão, em resposta a uma "clara violação do cessar-fogo", informou esta terça-feira o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X.
A operação foi uma resposta ao que o CENTCOM classifica como ataques iranianos contra três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"As forças do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) iniciaram uma série de ataques de grande intensidade contra o Irão, com o objetivo de impor custos elevados por este ter visado e atacado navios mercantes tripulados por civis inocentes numa via marítima internacional."
Segundo o CENTCOM, "os ataques norte-americanos constituem uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão do Irão é injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo."
À Reuters, uma fonte norte-americana avança que os ataques norte-americanos visaram "sistemas de defesa aérea iranianos, sistemas de vigilância costeira, mísseis terra-ar, mísseis de cruzeiro antinavio e locais de lançamento de drones".
A nova onda de tensão acontece numa altura em que decorrem as cerimónias fúnebres do aiatolá Ali Khamenei.
Também esta terça-feira, os Estados Unidos anunciaram que vão revogar uma licença geral que autorizava a venda de petróleo iraniano durante um período de 60 dias, enquanto decorrem negociações sobre o memorando de entendimento para a paz.
Um responsável norte-americano qualificou as ações do Irão no Estreito de Ormuz como "totalmente inaceitáveis" e advertiu que terão consequências, na sequência dos ataques contra navios-tanque naquela estratégica via marítima.
Os preços do petróleo subiram mais de 3% após o anúncio. O mesmo responsável afirmou que os negociadores continuam, apesar da mais recente escalada de tensão, a trabalhar de boa-fé para alcançar um acordo final com o Irão.
A decisão de Washington surge depois de três navios-tanque terem comunicado terem sido atingidos por projéteis de origem desconhecida no Estreito de Ormuz e nas suas imediações nos últimos dias, segundo a agência UKMTO, ligada à Marinha britânica. Teerão não comentou de imediato os incidentes, nem foi reivindicada qualquer responsabilidade pelos ataques.
Os ataques e a resposta dos Estados Unidos ameaçam fragilizar o já delicado entendimento diplomático entre Washington e Teerão, aumentando o risco de novas retaliações que possam comprometer as negociações para um acordo mais abrangente.
- Noticiário das 22h
- 08 jul, 2026
-
- Navio-tanque em risco de explosão após ser atingido no Estreito de Ormuz
- Petroleiro atingido por projétil não identificado no estreito de Ormuz
- Navios retomam travessia do Estreito de Ormuz ao abrigo de plano coordenado pela ONU
- Irão. Mar de gente junta-se debaixo de um sol abrasador no quarto dia do funeral de Ali Khamenei
- Líder supremo do Irão falta ao funeral de Ali Khamenei
- Irão retalia ataques norte americanos e avisa que "a era da intimidação e da extorsão acabou"
- NATO defende ataque dos EUA ao Irão
- Trump diz que memorando de acordo com o Irão "acabou"
- Petróleo. Anúncio de fim de cessar-fogo no Irão faz Brent disparar 5,92%
- Navio-tanque em risco de explosão após ser atingido no Estreito de Ormuz
- Petroleiro atingido por projétil não identificado no estreito de Ormuz
- Navios retomam travessia do Estreito de Ormuz ao abrigo de plano coordenado pela ONU
- Irão. Mar de gente junta-se debaixo de um sol abrasador no quarto dia do funeral de Ali Khamenei
- Líder supremo do Irão falta ao funeral de Ali Khamenei
- Irão retalia ataques norte americanos e avisa que "a era da intimidação e da extorsão acabou"
- NATO defende ataque dos EUA ao Irão
- Trump diz que memorando de acordo com o Irão "acabou"
- Petróleo. Anúncio de fim de cessar-fogo no Irão faz Brent disparar 5,92%