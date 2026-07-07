EUA lançam vaga de ataques de "grande intensidade" contra o Irão

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram esta terça-feira uma vaga de ataques contra o Irão, em resposta a uma "clara violação do cessar-fogo", informou esta terça-feira o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X.

A operação foi uma resposta ao que o CENTCOM classifica como ataques iranianos contra três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

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"As forças do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) iniciaram uma série de ataques de grande intensidade contra o Irão, com o objetivo de impor custos elevados por este ter visado e atacado navios mercantes tripulados por civis inocentes numa via marítima internacional."

Segundo o CENTCOM, "os ataques norte-americanos constituem uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão do Irão é injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo."

À Reuters, uma fonte norte-americana avança que os ataques norte-americanos visaram "sistemas de defesa aérea iranianos, sistemas de vigilância costeira, mísseis terra-ar, mísseis de cruzeiro antinavio e locais de lançamento de drones".

A nova onda de tensão acontece numa altura em que decorrem as cerimónias fúnebres do aiatolá Ali Khamenei.