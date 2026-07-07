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Médio Oriente

EUA lançam vaga de ataques de "grande intensidade" contra o Irão

07 jul, 2026 - 22:34 • Ricardo Vieira, com Reuters

A operação é a resposta contra o que as forças armadas norte-americanas classificam como ataques iranianos contra três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

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As forças armadas dos Estados Unidos lançaram esta terça-feira uma vaga de ataques contra o Irão, em resposta a uma "clara violação do cessar-fogo", informou esta terça-feira o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X.

A operação foi uma resposta ao que o CENTCOM classifica como ataques iranianos contra três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

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"As forças do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) iniciaram uma série de ataques de grande intensidade contra o Irão, com o objetivo de impor custos elevados por este ter visado e atacado navios mercantes tripulados por civis inocentes numa via marítima internacional."

Segundo o CENTCOM, "os ataques norte-americanos constituem uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão do Irão é injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo."

À Reuters, uma fonte norte-americana avança que os ataques norte-americanos visaram "sistemas de defesa aérea iranianos, sistemas de vigilância costeira, mísseis terra-ar, mísseis de cruzeiro antinavio e locais de lançamento de drones".

A nova onda de tensão acontece numa altura em que decorrem as cerimónias fúnebres do aiatolá Ali Khamenei.

Também esta terça-feira, os Estados Unidos anunciaram que vão revogar uma licença geral que autorizava a venda de petróleo iraniano durante um período de 60 dias, enquanto decorrem negociações sobre o memorando de entendimento para a paz.

Um responsável norte-americano qualificou as ações do Irão no Estreito de Ormuz como "totalmente inaceitáveis" e advertiu que terão consequências, na sequência dos ataques contra navios-tanque naquela estratégica via marítima.

Os preços do petróleo subiram mais de 3% após o anúncio. O mesmo responsável afirmou que os negociadores continuam, apesar da mais recente escalada de tensão, a trabalhar de boa-fé para alcançar um acordo final com o Irão.

A decisão de Washington surge depois de três navios-tanque terem comunicado terem sido atingidos por projéteis de origem desconhecida no Estreito de Ormuz e nas suas imediações nos últimos dias, segundo a agência UKMTO, ligada à Marinha britânica. Teerão não comentou de imediato os incidentes, nem foi reivindicada qualquer responsabilidade pelos ataques.

Os ataques e a resposta dos Estados Unidos ameaçam fragilizar o já delicado entendimento diplomático entre Washington e Teerão, aumentando o risco de novas retaliações que possam comprometer as negociações para um acordo mais abrangente.

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