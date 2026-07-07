Farage demite-se do Parlamento britânico em protesto, mas recandidata-se na eleição intercalar

O líder do Reform UK, Nigel Farage, anunciou esta terça-feira que vai renunciar ao mandato de deputado para provocar a realização de uma eleição intercalar no círculo eleitoral que representa, adiantando que será candidato à sua própria sucessão.

Farage fez o anúncio no final de uma declaração transmitida pela televisão, na qual criticou a intrusão da comunicação social na sua vida familiar e acusou o sistema político britânico de fazer tudo o que pode para dificultar a actividade do seu partido.

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"Esta será uma eleição intercalar entre o povo e o sistema", afirmou Farage. "Vou lutar para vencer. Vou lutar para dar continuidade à revolução política que o Reform iniciou."

Farage, que nos últimos meses tem estado sob forte escrutínio devido às suas finanças, afirmou que pretende que sejam os eleitores do seu círculo eleitoral a decidir se continuam a querer que os represente no Parlamento.