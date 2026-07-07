Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Hamas mantém "total compromisso" com todas as cláusulas do cessar-fogo mas critica Israel

07 jul, 2026 - 12:39 • Lusa

Esta fase prevê que o Hamas deponha as armas e que as tropas israelitas se retirem de Gaza, onde uma força internacional ficaria responsável pela manutenção da paz durante o processo de reconstrução.

A+ / A-

O grupo islamita Hamas reiterou esta terça-feira "total compromisso" na aplicação da proposta dos Estados Unidos para o futuro da Faixa de Gaza após a dissolução do órgão de governo do enclave, mas acusou Israel de sabotagem.

Em comunicado, o Hamas, reafirmou o "total compromisso" em todas as cláusulas, até que a administração do enclave seja totalmente transferida para o Comité Nacional para a Administração de Gaza (CNAG).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Hamas vai sair do governo que gere a Faixa de Gaza

Médio Oriente

Hamas vai sair do governo que gere a Faixa de Gaza

O Conselho de Paz, liderado pelo Presidente dos Es(...)

No mesmo documento, acusou Israel de "tentativas contínuas da ocupação" e de obstruir o acordo.

O Hamas, considerado terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América, declarou que Israel procura impor o que classificou de vazio administrativo para aumentar o sofrimento do povo palestiniano.

Neste sentido, o Hamas enfatizou a necessidade dos países estrangeiros pressionarem Israel no sentido de se conseguir o início das funções do CNAG em Gaza.

O responsável do CNAG --- o economista palestiniano e antigo vice-ministro da Autoridade Palestiniana, Ali Shaath — salientou na segunda-feira que o organismo está "totalmente preparado" para assumir responsabilidades.

As declarações de Ali Shaath ocorreram após o anúncio do Hamas sobre a dissolução do organismo governamental que controlava a Faixa de Gaza há quase duas décadas.

O CNAG vai coordenar ações com o comité de paz liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relativamente à implementação da segunda fase da proposta de Washington.

Esta fase prevê que o Hamas deponha as armas e que as tropas israelitas se retirem de Gaza, onde uma força internacional ficaria responsável pela manutenção da paz durante o processo de reconstrução.

O organismo manteve-se fora de Gaza — em parte devido às objeções israelitas, que impediram a transferência de poder.

Neste contexto, o Hamas e outras fações palestinianas realizaram reuniões com mediadores no Egipto para ultrapassarem divergências e tentar iniciar a segunda fase do acordo alcançado em outubro de 2025.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)