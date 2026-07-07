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França

Le Pen anuncia candidatura presidencial após condenação

07 jul, 2026 - 19:51 • Ricardo Vieira, com Reuters

Durante uma entrevista em horário nobre, a dirigente da União Nacional anunciou ainda que vai recorrer da sentença para a mais alta instância judicial francesa.

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Marine Le Pen vai ser candidata à presidência de França. O anúncio aconteceu esta terça-feira, horas após a líder de extrema-direita ter sido condenada por utilização indevida de fundos da União Europeia.

"Esta noite, sou candidata às eleições presidenciais" de abril do próximo ano, declarou Marine Le Pen numa entrevista em horário nobre à estação TF1. O sei partido, a União Nacional (RN), está na liderança das sondagens.

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O tribunal condenou Le Pen a uma pena de três anos de prisão: dois com pena suspensa e um a cumprir com pulseira eletrónica, mas reduziu o período em que a política francesa não é elegível para cargos públicos.

Nos últimos meses, Le Pen tinha afirmado que não avançaria com uma candidatura à Presidência caso o tribunal determinasse que teria de usar uma pulseira eletrónica, por considerar que essa medida prejudicaria a campanha eleitoral e comprometeria a sua credibilidade.

O partido já tinha começado a preparar o cenário em que o seu protegido, Jordan Bardella, de 30 anos, seria o candidato da formação em vez de Le Pen.

Na entrevista à TF1, Le Pen anunciou ainda que vai recorrer da decisão para a mais alta instância judicial francesa.

Acrescentou que, enquanto esse tribunal não proferir uma decisão, não será obrigada a usar uma pulseira eletrónica durante a campanha eleitoral, embora o tribunal de recurso tenha determinado que a deverá usar durante um ano.

Marine Le Pen, que falhou por três vezes a conquista da Presidência francesa pela extrema-direita ao longo dos seus 15 anos à frente do partido, aposta que os eleitores conseguirão ultrapassar o impacto do veredicto de culpabilidade.

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