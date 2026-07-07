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Marine Le Pen condenada, mas porta fica aberta para eleições

07 jul, 2026 - 13:21 • Ana Kotowicz com Reuters

Em teoria, a líder da extrema-direita poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027, mas teria de fazer campanha com pulseira eletrónica.

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Um tribunal de recurso francês confirmou esta terça-feira a condenação de Marine Le Pen por utilização indevida de fundos da União Europeia. Apesar disso, reduziu o período em que a francesa não é elegível para cargos públicos. Assim, em teoria, a líder da extrema-direita poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027.

No entanto, o tribunal condenou igualmente Le Pen a uma pena de três anos de prisão: dois com pena suspensa e um a cumprir com pulseira eletrónica.

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A pulseira eletrónica, com todas as condicionantes de movimentos que tem, poderá tornar uma campanha presidencial logisticamente impossível, mas não significa que Marine Le Pen não decida avançar, apesar disso.

Até à data, a sua decisão não é conhecida embora, no passado, tenha referido que fazer uma campanha com pulseira eletrónica lhe enfraqueceria a sua posição enquanto candidata. Esta terça-feira, está prevista que dê uma entrevista à televisão francesa TF1, onde poderá anunciar os seus próximos passos.

Condenada por desvio de fundos em 2025

Em março de 2025, Le Pen foi condenada por desvio de fundos e ficou impedida, com efeito imediato, de exercer cargos públicos durante cinco anos (60 meses). Este calendário inviabilizava a sua quarta candidatura, há muito preparada, ao Eliseu.

Agora, a pena de inelegibilidade foi fixada em 45 meses, dos quais 30 ficam suspensos. Em abril de 2027, data das eleições presidenciais em França, Le Pen já terá cumprido a maior parte dos 15 meses de inelegibilidade efectiva, contados desde a decisão proferida no ano passado.

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