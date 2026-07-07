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Marine Le Pen condenada, mas porta fica aberta para eleições

07 jul, 2026 - 13:21 • Ana Kotowicz com Reuters

Assim, em teoria, a líder da extrema-direita poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027.

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(Em atualização)

Um tribunal de recurso francês confirmou esta terça-feira a condenação de Marine Le Pen por utilização indevida de fundos da União Europeia. Apesar disso, reduziu o período em que a francesa não é elegível para cargos públicos. Assim, em teoria, a líder da extrema-direita poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027.

No entanto, o tribunal condenou igualmente Le Pen a uma pena de três anos de prisão: dois com pena suspensa e um a cumprir com pulseira eletrónica.

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