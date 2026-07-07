NATO. Rutte pede “revolução industrial transatlântica”

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pediu esta terça-feira aos aliados uma verdadeira “revolução industrial transatlântica” na área da Defesa, alertando que Rússia, China, Coreia do Norte e Irão estão a trabalhar em conjunto.

Rutte falava no Fórum da Indústria de Defesa da NATO, uma iniciativa que decorre à margem dos trabalhos da cimeira de chefes de Estado e de Governo da Aliança Atlântica, em Ancara, capital da Turquia, e depois de terem sido assinados esta manhã vários contratos no valor de milhares de milhões de dólares.

O secretário-geral da Aliança Atlântica começou por alertar que a Rússia já investe quase metade do seu orçamento anual em Defesa, a China continua a modernizar as suas Forças Armadas “sem transparência” e a Coreia do Norte está a expandir o seu programa nuclear e a abastecer a Rússia.

Além disto, apesar de “a ação dos EUA ter degradado significativamente” os programas nucleares e de mísseis balísticos do Irão, continuou Rutte, os aliados têm que “permanecer vigilantes”.

“Estes países estão a colaborar cada vez mais, o que nos deve preocupar a todos, porque garanto-vos que não têm em mente os nossos melhores interesses”, avisou.

Para ultrapassar este desafio, o secretário-geral apelou a uma “revolução industrial transatlântica de Defesa”, considerando que “o zumbido das máquinas tem de se transformar num rugido”.

Rutte instou os governos a continuar a assinar contratos de longo prazo nesta área e a eliminarem “burocracias excessivas”.

O líder da Aliança Atlântica salientou que desta cimeira sairá, pela primeira vez, um “sinal de procura” público das necessidades industriais dos aliados, realçando que “a procura está lá” e que “isto não é uma anomalia, é uma tendência”.

O secretário-geral apontou ainda que desde a última cimeira, em Haia, Países Baixos, na qual os aliados acordaram em investir 5% do PIB em Defesa, os países europeus e o Canadá, reforçaram em 258 mil milhões de dólares o seu investimento na área, combinando os anos de 2025 e 2026.

Só no último ano, realçou, “assistimos a um investimento de 37 mil milhões de dólares destinados exclusivamente a reforçar a nossa base industrial de Defesa”.

Rutte realçou que durante a manhã, no Fórum Industrial, foram assinados novos contratos “de grande envergadura” que se vão traduzir em “mais sistemas de defesa aérea, mais comunicações por satélite, mais munições, mais drones”.

De acordo com as projeções da NATO, até ao próximo ano, a Aliança terá capacidade para produzir cerca de quatro milhões de projéteis de artilharia por ano, “quase o dobro do ano passado”.

Tudo isto, sustentou Rutte, é a demonstração de que os aliados “fizeram progressos reais” e estão a “avançar na direção certa”.