Navio-tanque em risco de explosão após ser atingido no Estreito de Ormuz

Um navio de transporte de gás liquefeito (GNL) esteve em risco de explodir e um petroleiro sofre danos no Estreito de Ormuz, após relatos de que o Irão abriu fogo contra navios que circulavam naquela via marítima durante a noite.

O “Al Rekayyat”, um navio com bandeira do Qatar carregado com GNL, enviou um pedido de ajuda após ter sido atingido por um drone, segundo fontes citadas pela agência Reuters.

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A embarcação correu o risco de explosão devido a um incêndio na casa das máquinas. A tripulação foi retirada e está em segurança.

Um petroleiro com bandeira saudita também sofreu danos ao largo de Omã, segundo fontes da segurança marítima. A dimensão dos estragos não é ainda conhecida.

Os ataques não foram reivindicados, mas fonte oficial dos Estados Unidos disse, sob condição de anonimato, que todos os indícios apontam para o Irão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que Teerão assume total responsabilidade legal pelo ataque ao navio-tanque de GNL. As autoridades iranianas não comentaram de imediato o incidente.

Num outro incidente ocorrido mais tarde na terça-feira, um navio-tanque foi atingido por um drone enquanto atravessava o Estreito de Ormuz, sofrendo danos ligeiros, mas conseguiu prosseguir viagem até ao porto de destino, informou, num comunicado, a agência UKMTO, ligada à Marinha britânica.



