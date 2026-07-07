Portugal envia toneladas de ajuda humanitária e operacionais regressam

As autoridades portuguesas enviam esta terça-feira para Caracas toneladas de ajuda humanitária, ferramentas e duas ambulâncias equipadas, enquanto os operacionais enviados após os sismos de 24 de junho regressarão ao país, anunciou o Governo.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) indicou que dois aviões da Força Aérea Portuguesa partem ao início da tarde de hoje de Lisboa, carregando 12 toneladas de material de higiene, abrigo, conforto e saneamento, e 1,5 toneladas de ferramentas e equipamentos de apoio à remoção de escombros, cedidos pela Marinha Portuguesa.

Seguem ainda para a Venezuela donativos da Cruz Vermelha, “incluindo 2 ambulâncias totalmente equipadas, que funcionam como unidades móveis de saúde”, acrescentou, na mesma nota.

A ajuda, enviada ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, deverá chegar à Venezuela na quarta-feira.

Os mesmos aviões trarão de volta a Portugal os operacionais que integraram a Força Operacional Nacional Conjunta (FOCON) e que foram acionados numa primeira fase para apoiar a missão de busca, salvamento e primeiros socorros.

“A resposta à emergência na Venezuela entra agora numa nova fase, de intervenção humanitária”, refere o comunicado.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes, e outros 60 estão desaparecidos ou incontactáveis.