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Principal suspeita do ataque no Mónaco encontrada morta na Ucrânia

07 jul, 2026 - 16:38 • Reuters

Interpol procurava cidadã ucraniana pelo atentado de 29 de junho no Mónaco. Suspeita foi morta com um tiro na cabeça e dois homens foram detidos, um dos quais confessou o homicídio.

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Uma mulher suspeita de ter levado a cabo um atentado à bomba no Mónaco, na semana passada, que feriu gravemente um empresário nascido na Ucrânia, foi encontrada morta naquele país do leste europeu. Um oficial dos serviços de informações militares foi detido por alegada ligação ao seu homicídio, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

O corpo de Anastasiia Berezovska, cidadã ucraniana procurada pela Interpol pelo atentado de 29 de junho, foi encontrado com ferimentos de bala na cabeça e cápsulas de munições de pistola nas imediações, informou o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia num comunicado publicado na plataforma Telegram.

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Dois homens foram detidos por suspeitas de terem assassinado Berezovska, entre os quais um funcionário dos serviços de informações militares da Ucrânia (HUR) e um antigo agente da polícia, refere o comunicado.

Segundo as autoridades, os dois homens mantiveram contactos com Berezovska depois de esta regressar à Ucrânia, em 1 de julho, e efetuaram várias transferências para as suas contas bancárias e carteiras de criptomoedas.

O funcionário do HUR confessou ter participado, juntamente com o outro arguido, no homicídio de Berezovska, de 39 anos, de acordo com o Gabinete do Procurador-Geral.

"Disse igualmente que não informou os seus superiores sobre os contactos que manteve com Berezovska, as transferências de dinheiro ou quaisquer outras ações que realizou, tendo atuado por iniciativa própria", acrescenta o comunicado.

Os dois homens foram detidos por suspeitas da prática do crime de homicídio e são também considerados suspeitos de envolvimento no atentado ocorrido no Mónaco. Durante uma busca à residência do antigo agente das forças de segurança, foi descoberta uma divisão subterrânea que, segundo as autoridades, se assemelhava a uma câmara de tortura.

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