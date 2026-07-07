Tremoços podem ser tóxicos. Bruxelas pede atenção aos consumidores

Atenção aos tremoços. O alerta é da Comissão Europeia que recomendou aos Estados-membros que monitorizem a presença de alcaloides quinolizidínicos, um composto natural que pode ser tóxico, nos tremoços e nos seus produtos derivados, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Há uma nuance: só se torna perigoso se a leguminosa for ingerida em elevada quantidade.

A recomendação de Bruxelas surge após as preocupações identificadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que alertou para potenciais riscos para a saúde associados à presença destes compostos nos alimentos.

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"Os alcaloides quinolizidínicos são compostos naturais presentes no tremoço, que podem ter efeitos tóxicos quando ingeridos em quantidades elevadas. A EFSA identificou uma dose de referência para efeitos agudos (0,16 mg/kg de peso corporal), mas sublinhou a insuficiência de dados para avaliar adequadamente os riscos decorrentes da exposição crónica", explicou a DGAV.

Feitas as contas, serão cerca de 9,6 mg para quem tenha um peso corporal de 60 quilos.

No entanto, ressalvou que face à limitação de informação disponível não é possível fazer uma caracterização completa do risco.

Ainda assim, concluiu que poderá haver um impacto para determinados grupos de consumidores.

A Comissão Europeia recomendou assim aos Estados-membros a recolha sistemática de dados para monitorizar os níveis deste composto em tremoços e produtos derivados, a identificação de fatores que contribuam para níveis elevados desta substância, bem como a avaliação do impacto dos processos de transformação alimentar na sua concentração.

Esta recomendação abrange não só os tremoços, mas também, entre outros, sementes secas de tremoço, farinha de tremoço, tremoço em conserva e produtos de panificação que contenham este ingrediente.