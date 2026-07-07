Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

alimentação

Tremoços podem ser tóxicos. Bruxelas pede atenção aos consumidores

07 jul, 2026 - 13:50 • Lusa

Comissão Europeia pede atenção aos alcaloides quinolizidínicos, um composto natural dos tremoços que pode ser tóxico.

A+ / A-

Atenção aos tremoços. O alerta é da Comissão Europeia que recomendou aos Estados-membros que monitorizem a presença de alcaloides quinolizidínicos, um composto natural que pode ser tóxico, nos tremoços e nos seus produtos derivados, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Há uma nuance: só se torna perigoso se a leguminosa for ingerida em elevada quantidade.

A recomendação de Bruxelas surge após as preocupações identificadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que alertou para potenciais riscos para a saúde associados à presença destes compostos nos alimentos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Os alcaloides quinolizidínicos são compostos naturais presentes no tremoço, que podem ter efeitos tóxicos quando ingeridos em quantidades elevadas. A EFSA identificou uma dose de referência para efeitos agudos (0,16 mg/kg de peso corporal), mas sublinhou a insuficiência de dados para avaliar adequadamente os riscos decorrentes da exposição crónica", explicou a DGAV.

Feitas as contas, serão cerca de 9,6 mg para quem tenha um peso corporal de 60 quilos.

No entanto, ressalvou que face à limitação de informação disponível não é possível fazer uma caracterização completa do risco.

Ainda assim, concluiu que poderá haver um impacto para determinados grupos de consumidores.

A Comissão Europeia recomendou assim aos Estados-membros a recolha sistemática de dados para monitorizar os níveis deste composto em tremoços e produtos derivados, a identificação de fatores que contribuam para níveis elevados desta substância, bem como a avaliação do impacto dos processos de transformação alimentar na sua concentração.

Esta recomendação abrange não só os tremoços, mas também, entre outros, sementes secas de tremoço, farinha de tremoço, tremoço em conserva e produtos de panificação que contenham este ingrediente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)