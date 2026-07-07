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Trump volta a falar da Gronelândia. "Devia ser controlada pelos EUA"

07 jul, 2026 - 14:54 • Reuters

Trump afirmou que a questão do controlo do território dinamarquês semiautónomo prejudicou as relações dos EUA com a NATO.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que a Gronelândia deve ser controlada pelos Estados Unidos da América, e não pela Dinamarca, durante uma cimeira de líderes da NATO na Turquia.

As afirmações de Trump de que os EUA devem adquirir ou controlar a Gronelândia, um território dinamarquês semiautónomo, geraram tensões entre Washington e Copenhaga - ambos membros fundadores da NATO - e, de forma mais ampla, em toda a Europa. A questão passou, desde então, para a via diplomática.

"Isto deveria ser controlado pelos Estados Unidos, não pela Dinamarca", disse Trump aos jornalistas durante um encontro com o presidente turco, Tayyip Erdogan.

Trump afirmou que a questão do controlo da Gronelândia prejudicou as relações dos EUA com a NATO.

"Foi isso que prejudicou a minha relação com a NATO, porque a Gronelândia não ajuda a Dinamarca. A Dinamarca não investe dinheiro para realmente ajudar a Gronelândia, mas é uma parte importante para os Estados Unidos, e está rodeada de navios chineses e russos, e isso não vai acontecer", disse.

"Eles não concordariam com isso, mesmo com todo o dinheiro que gastámos para os ajudar com a Rússia".

O secretário de Estado norte-americano, Rubio, disse em junho que as conversações com a Dinamarca e a Gronelândia continuavam mensalmente.

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