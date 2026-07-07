- Noticiário das 16h
- 07 jul, 2026
-
Trump volta a falar da Gronelândia. "Devia ser controlada pelos EUA"
07 jul, 2026 - 14:54 • Reuters
Trump afirmou que a questão do controlo do território dinamarquês semiautónomo prejudicou as relações dos EUA com a NATO.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que a Gronelândia deve ser controlada pelos Estados Unidos da América, e não pela Dinamarca, durante uma cimeira de líderes da NATO na Turquia.
As afirmações de Trump de que os EUA devem adquirir ou controlar a Gronelândia, um território dinamarquês semiautónomo, geraram tensões entre Washington e Copenhaga - ambos membros fundadores da NATO - e, de forma mais ampla, em toda a Europa. A questão passou, desde então, para a via diplomática.
"Isto deveria ser controlado pelos Estados Unidos, não pela Dinamarca", disse Trump aos jornalistas durante um encontro com o presidente turco, Tayyip Erdogan.
Trump afirmou que a questão do controlo da Gronelândia prejudicou as relações dos EUA com a NATO.
"Foi isso que prejudicou a minha relação com a NATO, porque a Gronelândia não ajuda a Dinamarca. A Dinamarca não investe dinheiro para realmente ajudar a Gronelândia, mas é uma parte importante para os Estados Unidos, e está rodeada de navios chineses e russos, e isso não vai acontecer", disse.
"Eles não concordariam com isso, mesmo com todo o dinheiro que gastámos para os ajudar com a Rússia".
O secretário de Estado norte-americano, Rubio, disse em junho que as conversações com a Dinamarca e a Gronelândia continuavam mensalmente.
- Noticiário das 16h
- 07 jul, 2026
-
- Antes de Trump e Balogun, houve Garrincha: o polémico perdão da FIFA que mudou um Mundial
- FIFA defende-se. Infantino garante que Trump não influenciou decisão sobre Balogun
- Trump dá nome a aeroporto onde aterrou seleção nacional
- Trump admite que pediu à FIFA para retirar cartão vermelho a Balogun
- Trump volta a provocar Meloni na véspera da cimeira da NATO
- Trump dá indulto a nove pessoas que violaram leis ambientais
- Trump diz que EUA são o país "mais livre e mais forte da história"
- Eurodeputados pedem ao Comité de Ética da FIFA que investigue prémio atribuído a Trump
- Antes de Trump e Balogun, houve Garrincha: o polémico perdão da FIFA que mudou um Mundial
- FIFA defende-se. Infantino garante que Trump não influenciou decisão sobre Balogun
- Trump dá nome a aeroporto onde aterrou seleção nacional
- Trump admite que pediu à FIFA para retirar cartão vermelho a Balogun
- Trump volta a provocar Meloni na véspera da cimeira da NATO
- Trump dá indulto a nove pessoas que violaram leis ambientais
- Trump diz que EUA são o país "mais livre e mais forte da história"
- Eurodeputados pedem ao Comité de Ética da FIFA que investigue prémio atribuído a Trump