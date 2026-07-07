Venezuela: Número de mortos atinge a centena entre a comunidade portuguesa

Aumentou de 97 para 100 o número de mortos entre a comunidade portuguesa nos sismos na Venezuela, de acordo com um novo balanço divulgado esta terça-feira ao início da noite.

Entre as vítimas mortais estão 18 crianças e 82 adultos, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

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Um total de 86 também tinham nacionalidade venezuelana.

Em resultado dos sismos de 24 de junho há ainda nesta altura 59 portugueses e lusodescendentes dados como desaparecidos.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial do país.

Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.

Várias nações, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.