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- 07 jul, 2026
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Venezuela: Número de mortos atinge a centena entre a comunidade portuguesa
07 jul, 2026 - 20:42 • Ricardo Vieira
Um total de 59 portugueses e lusodescendentes continuam dados como desaparecidos após os sismos de 24 de junho.
Aumentou de 97 para 100 o número de mortos entre a comunidade portuguesa nos sismos na Venezuela, de acordo com um novo balanço divulgado esta terça-feira ao início da noite.
Entre as vítimas mortais estão 18 crianças e 82 adultos, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
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Um total de 86 também tinham nacionalidade venezuelana.
Em resultado dos sismos de 24 de junho há ainda nesta altura 59 portugueses e lusodescendentes dados como desaparecidos.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial do país.
Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.
Várias nações, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
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