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Venezuela. Sobe para 97 número de portugueses mortos nos sismos

07 jul, 2026 - 14:18 • Daniela Espírito Santo , João Cunha com Lusa

Há ainda 59 portugueses desaparecidos. Entre os 97 cidadãos portugueses mortos, 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, 18 eram crianças e 79 adultos, indicou o MNE.

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O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 97 e registam-se 59 portugueses desaparecidos, revelou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 97 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço divulgado na segunda-feira contabilizava 96 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 60 desaparecidos, dos quais 17 crianças e 79 adultos.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial do país.

Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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  • 07 jul, 2026
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