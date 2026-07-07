Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cimeira da NATO

Zelensky pressiona aliados na "prioridade máxima" da defesa aérea

07 jul, 2026 - 14:38 • Lusa

Zelensky realçou que as empresas e as capacidades de Defesa ucranianas tornaram-se "das mais fortes da Europa e deram provas do seu valor numa guerra moderna".

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pressionou esta terça-feira os membros da NATO a investir mais em sistemas de defesa aérea e salientou que as capacidades do seu país no setor dos drones poderiam valiosas para a Aliança.

O chefe de Estado ucraniano falava no Fórum Industrial da Aliança Atlântica, que decorre à margem dos trabalhos da cimeira de chefes de Estado e de Governo em Ancara, capital da Turquia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na sua intervenção, Zelensky salientou que a Europa ainda precisa de construir uma "defesa sólida contra os mísseis balísticos da Rússia", considerando que essa continua a ser uma das maiores vantagens de Putin.

"A Europa precisa de sistemas antibalísticos acessíveis e produzidos em massa o mais rapidamente possível. Na verdade, já hoje", apelou o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky alertou que este investimento não pode esperar e pediu que um dos principais resultados desta cimeira seja "uma maior determinação e mais decisões em matéria de defesa aérea".

Apesar de considerar que o sistema avançado de mísseis antiaéreos e antibalísticos Patriot desenvolvido pelos Estados Unidos da América "é excelente", Zelensky avisou que "não é suficiente para satisfazer a crescente procura" e que está em contacto com os norte-americanos para discutir "licenças de produção" destes sistemas.

O chefe de Estado realçou que esta é a "prioridade máxima" e que "tudo o resto" a Ucrânia é capaz de fazer, dando particular destaque às capacidades de drones.

Na sua intervenção, Zelensky realçou que as empresas ucranianas do setor e as capacidades de Defesa daquele país tornaram-se "das mais fortes da Europa e deram provas do seu valor numa guerra moderna".

"Acreditam mesmo que seria correto que um país e um povo com este nível de capacidade defensiva vivessem fora da NATO? Se já dispomos destas capacidades, se os ucranianos já sabem lutar assim, então faz todo o sentido que estas capacidades passem a fazer parte da defesa coletiva da Aliança", argumentou.

O chefe de Estado ucraniano defendeu que a integração do seu país na Aliança tornaria "todos mais fortes" e considerou "natural" que a Ucrânia faça parte desta "comunidade de segurança comum".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde