Zelensky vai pressionar NATO a ajudar na defesa aérea após intensificação de ataques russos

O presidente da Ucrânia tenciona aproveitar a reunião da NATO na Turquia, que começa esta terça-feira, para exortar os aliados de Kiev a fornecerem os sistemas de defesa aérea de que o país necessita urgentemente para se proteger da escalada dos ataques russos.

O apelo à ajuda de Volodymyr Zelensky soa com ainda mais intensidade depois de mísseis russos terem chovido sobre a capital ucraniana por duas vezes em menos de uma semana, atingindo blocos de apartamentos e matando mais de 50 civis.

Segundo a BBC, cimeira em Ancara será também uma oportunidade para Zelensky realizar uma reunião crucial com Donald Trump e insistir no argumento de que os ataques "brutais" da Rússia são uma demonstração de fraqueza, e não de força, e que Vladimir Putin deve ser pressionado a encetar negociações com vista a uma paz "digna".

Os mais recentes ataques à Ucrânia ocorrem num momento em que este país tem vindo a intensificar os seus próprios ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, atingindo refinarias de petróleo e alvos militares naquele país e causando uma escassez significativa de combustível e cortes de energia.