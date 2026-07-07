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Guerra da Ucrânia

Zelensky vai pressionar NATO a ajudar na defesa aérea após intensificação de ataques russos

07 jul, 2026 - 08:54 • Redação

Na reunião que decorre em Anacara, o presidente ucraniano quer ainda que Trump ajude a trazer Putin para uma negociação justa e digna.

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O presidente da Ucrânia tenciona aproveitar a reunião da NATO na Turquia, que começa esta terça-feira, para exortar os aliados de Kiev a fornecerem os sistemas de defesa aérea de que o país necessita urgentemente para se proteger da escalada dos ataques russos.

O apelo à ajuda de Volodymyr Zelensky soa com ainda mais intensidade depois de mísseis russos terem chovido sobre a capital ucraniana por duas vezes em menos de uma semana, atingindo blocos de apartamentos e matando mais de 50 civis.

Segundo a BBC, cimeira em Ancara será também uma oportunidade para Zelensky realizar uma reunião crucial com Donald Trump e insistir no argumento de que os ataques "brutais" da Rússia são uma demonstração de fraqueza, e não de força, e que Vladimir Putin deve ser pressionado a encetar negociações com vista a uma paz "digna".

Os mais recentes ataques à Ucrânia ocorrem num momento em que este país tem vindo a intensificar os seus próprios ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, atingindo refinarias de petróleo e alvos militares naquele país e causando uma escassez significativa de combustível e cortes de energia.

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  • Deem-lhe
    07 jul, 2026 o que ele precisa 08:18
    Os arsenais de alguns países europeus têm misseis Patriot PAC-3 a ganhar pó, numa reserva parada. Que tal cederem alguns a quem está a lutar por todos na linha da frente e não os tem porque o Trump não deixa fabricar nem lhos vende?

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