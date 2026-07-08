​Avião de carga com cinco pessoas a bordo desaparece dos radares

Um avião de carga Boeing 737 registado no Paquistão, com cinco tripulantes a bordo, perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na terça-feira à noite, após ter comunicado um problema no sistema de navegação quando se dirigia para Karachi.

A informação é avançada pela Agência Reuters que citam as autoridades aeronáuticas paquistanesas.

Os primeiros dados de voo indicavam que o aparelho, com 27 anos, operado pela K2 Airways a partir de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, poderá ter caído no mar, depois de várias mudanças bruscas de altitude, seguidas de uma descida final acentuada, registadas pelo serviço de rastreamento de voos Flightradar24.

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As autoridades já deram início a uma operação coordenada de busca e salvamento no mar, envolvendo várias agências, para localizar o avião desaparecido, informou a Autoridade Aeroportuária do Paquistão no Facebook.

A K2 Airways assegura estar a cooperar com a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão e outras agências governamentais.

“Continuamos a rezar pela segurança dos nossos colegas”, lê-se na publicação do Facebook. A Boeing não respondeu de imediato aos pedidos de comentário.

O avião comunicou um problema no sistema de navegação às 21h18, hora padrão do Paquistão (16h18 GMT), enquanto voava em direção a Karachi, informou a autoridade aeroportuária.

O controlo de tráfego aéreo local tentou orientar a aeronave, mas, três minutos, depois os sistemas de radar mostraram que o avião estava a descer rapidamente e a comunicação foi perdida. O voo encontrava-se a cerca de 155 milhas náuticas (287 km) a oeste de Karachi naquele momento, de acordo com o comunicado.

Os dados de rastreio do Flightradar24 revelaram manobras radicais, com o avião a descer cerca de cinco mil pés em menos de um minuto, a recuperar cerca de seis mil em apenas 30 segundos, antes de uma descida catastrófica a partir dos 36.550 pés.

O último dado transmitido situava a aeronave a 1.100 pés acima do nível do mar, com uma taxa de descida vertical de menos 22.400 pés por minuto — cerca de 400 quilómetros por hora —, uma taxa de descida considerada acentuada e anormal.

“Sempre que se vê algo tão extremo como isto, chama a atenção, mas é demasiado cedo para dizer o que isso significa sem mais informações”, diz Anthony Brickhouse, consultor de segurança aeroespacial.