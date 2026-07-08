EUA bombardeiam Irão pela segunda noite consecutiva

As forças armadas norte-americanas lançaram esta quarta-feira um novo ataque contra alvos no Irão.

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Os bombardeamentos já tinham sido pré-anunciados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, durante a cimeira da NATO, na Turquia.

"Ao abrigo das instruções do Comandante Supremo, as forças do Comando Central dos Estados Unidos iniciaram ataques adicionais contra o Irão, com o objetivo de degradar ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", avança o Comando Central (CENTCOM), em comunicado.

"Os Estados Unidos responsabilizam o Irão pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e respetivas tripulações civis que navegavam livremente numa via marítima internacional de importância vital", sublinha o CENTCOM.

Entretanto, os meios de comunicação iranianos noticiaram explosões em várias zonas do sul do Irão.

A agência estatal IRNA informou que foram ouvidas explosões em partes de Bandar Abbas, uma importante cidade portuária próxima do Estreito de Ormuz, e que um jornalista da agência na ilha de Kish ouviu aviões de guerra a sobrevoar a região.

Agências iranianas relataram também explosões em Sirik, outra zona costeira da província de Hormozgan. A agência Mehr indicou que os sistemas de defesa aérea intercetaram o que descreveu como alvos hostis nas imediações de Bandar Abbas.

A televisão estatal IRIB avançou ainda que foram ouvidas três explosões em Konarak e uma em Chabahar, duas cidades costeiras a leste do Estreito de Ormuz. Mais tarde, a IRNA informou que terão sido registadas cerca de 10 explosões na área e que o fornecimento de eletricidade foi interrompido numa parte de Chabahar.

[Em atualização]

