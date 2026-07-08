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​Médio Oriente

EUA bombardeiam Irão pela segunda noite consecutiva

08 jul, 2026 - 21:40 • Ricardo Vieira

Os bombardeamentos já tinham sido pré-anunciados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, durante a cimeira da NATO, na Turquia.

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As forças armadas norte-americanas lançaram esta quarta-feira um novo ataque contra alvos no Irão.

Os bombardeamentos já tinham sido pré-anunciados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, durante a cimeira da NATO, na Turquia.

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"Ao abrigo das instruções do Comandante Supremo, as forças do Comando Central dos Estados Unidos iniciaram ataques adicionais contra o Irão, com o objetivo de degradar ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", avança o Comando Central (CENTCOM), em comunicado.

"Os Estados Unidos responsabilizam o Irão pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e respetivas tripulações civis que navegavam livremente numa via marítima internacional de importância vital", sublinha o CENTCOM.

[em atualização]

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