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- 08 jul, 2026
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Médio Oriente
Irão responde a ataques dos EUA e avisa: "Era da intimidação e da extorsão acabou"
08 jul, 2026 - 05:20 • Rita Vila Real com Reuters
Presidente do parlamento iraniano acusa Washington de violar o memorando de entendimento, depois dos ataques norte-americanos em vários pontos do Irão.
A Guarda Revolucionária do Irão admite ter lançado ataques a instalações militares norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, na madrugada desta quarta-feira.
Trata-se da retaliação iraniana depois de os Estados Unidos terem lançado uma onda de ataques contra várias zonas do território iraniano, numa resposta a alegados ataques a navios no Estreito de Ormuz.
Numa publicação na rede social X, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Baqer Qalibaf, acusa os EUA de violarem o acordo de cessar-fogo.
Qalibaf refere não só os mais recentes ataques militares norte-americanos, mas também a revogação da licença de venda de petróleo iraniano, as violações das "medidas de ajuste" iranianas no Estreito de Ormuz e os ataques israelitas contra o Líbano.
"A era da intimidação e da extorsão acabou. Não leva a lado nenhum. Não cedemos", lê-se na publicação.
Major MOU Violations by the US:— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026
Violating Iranian adjustments in the Strait
Persistent threats of further strikes
Reinstating oil sanctions
Attacks on southern Iran
Continued Zionist aggression on🇱🇧
The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold.
O principal comando militar conjunto do Irão, o Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, também condenou os ataques dos Estados Unidos, considerando um "ato flagrante de agressão", ameaçou com uma "resposta esmagadora", e advertiu que Teerão não permitiria a interferência norte-americana na gestão do Estreito de Ormuz.
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