Irão responde a ataques dos EUA e avisa: "Era da intimidação e da extorsão acabou"

A Guarda Revolucionária do Irão admite ter lançado ataques a instalações militares norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, na madrugada desta quarta-feira.

Trata-se da retaliação iraniana depois de os Estados Unidos terem lançado uma onda de ataques contra várias zonas do território iraniano, numa resposta a alegados ataques a navios no Estreito de Ormuz.

Numa publicação na rede social X, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Baqer Qalibaf, acusa os EUA de violarem o acordo de cessar-fogo.

Qalibaf refere não só os mais recentes ataques militares norte-americanos, mas também a revogação da licença de venda de petróleo iraniano, as violações das "medidas de ajuste" iranianas no Estreito de Ormuz e os ataques israelitas contra o Líbano.

"A era da intimidação e da extorsão acabou. Não leva a lado nenhum. Não cedemos", lê-se na publicação.