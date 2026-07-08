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Irão responde a ataques dos EUA e avisa: "Era da intimidação e da extorsão acabou"

08 jul, 2026 - 05:20 • Rita Vila Real com Reuters

Presidente do parlamento iraniano acusa Washington de violar o memorando de entendimento, depois dos ataques norte-americanos em vários pontos do Irão.

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A Guarda Revolucionária do Irão admite ter lançado ataques a instalações militares norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, na madrugada desta quarta-feira.

Trata-se da retaliação iraniana depois de os Estados Unidos terem lançado uma onda de ataques contra várias zonas do território iraniano, numa resposta a alegados ataques a navios no Estreito de Ormuz.

Numa publicação na rede social X, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Baqer Qalibaf, acusa os EUA de violarem o acordo de cessar-fogo.

Qalibaf refere não só os mais recentes ataques militares norte-americanos, mas também a revogação da licença de venda de petróleo iraniano, as violações das "medidas de ajuste" iranianas no Estreito de Ormuz e os ataques israelitas contra o Líbano.

"A era da intimidação e da extorsão acabou. Não leva a lado nenhum. Não cedemos", lê-se na publicação.

O principal comando militar conjunto do Irão, o Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, também condenou os ataques dos Estados Unidos, considerando um "ato flagrante de agressão", ameaçou com uma "resposta esmagadora", e advertiu que Teerão não permitiria a interferência norte-americana na gestão do Estreito de Ormuz.

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