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Médico alemão condenado a prisão perpétua pelo homicídio de 15 pacientes

08 jul, 2026 - 16:51 • Ricardo Vieira

Johannes M. trabalhava na área de cuidados paliativos. Há dezenas de outros casos suspeitos em investigação.

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Um médico que trabalhava em cuidados paliativos foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio de 15 pacientes na Alemanha. Mas há dezenas de outros casos suspeitos em investigação.

Um tribunal de Berlim considerou que Johannes M., de 41 anos, é culpado pela morte de 12 mulheres e três homens.

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As vítimas tinham entre 25 e 94 anos e os crimes foram cometidos entre setembro de 2021 e julho de 2024.

Todas sofriam de doenças graves, mas não corriam risco imediato de vida, foi referido durante o julgamento.

Durante visitas domiciliárias, o médico administrava um “cocktail” letal de drogas sem o consentimento dos pacientes, de acordo com a acusação.

Em alguns casos, Johannes M. provocou incêndios com o intuito de eliminar provas dos seus crimes.

O médico passou quase todo o julgamento em silêncio, mas na reta final confessou ter “matado pessoas” e que acreditava estar a fazer o mais correto, para poupar sofrimento aos doentes.

Os investigadores acreditam que os 15 homicídios podem ser apenas a ponta do iceberg e que poderá haver mais casos. Os procuradores estão a investigar mais 76 situações suspeitas.

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