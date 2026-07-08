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NATO defende ataque dos EUA ao Irão

08 jul, 2026 - 08:59 • João Carlos Malta

Mark Rutte diz que ataque norte-americano foi absolutamente necessário porque o Irão está a violar o cessar fogo.

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O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defendeu, esta quarta-feira, a retoma da ofensiva dos EUA contra o Irão.

“Penso que foi absolutamente necessário, porque quando há um cessar-fogo e o Irão está, basicamente, a violá-lo — como vimos ontem com o ataque aos navios —, considero que é absolutamente crucial que os EUA reajam com firmeza”, afirma Mark Rutte.

O ataque terá sido uma resposta a Teerão que, alegadamente, terá bombardeado três navios no estreito de Ormuz.

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Em declarações esta manhã na Turquia, Mark Rutte - o secretário-geral da Aliança Atântica - disse que se o Irão viola o cessar-fogo, é necessário reagir.

Mark Rutte que, por outro lado, reafirma que a NATO não aceita que o Irão disponha de capacidade nuclear.

“Espero que os Aliados reafirmem hoje que o Irão nunca, em circunstância alguma, deve vir a dispor de capacidade nuclear. E, em segundo lugar, que o princípio da liberdade de navegação — ou seja, a reabertura total do Estreito de Ormuz — é uma condição crucial para todos os Aliados”, rematou.

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