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Alemanha

Pelo menos dois feridos graves em ataque com faca em escola na Alemanha

08 jul, 2026 - 14:37 • Diogo Camilo

Suspeito de 16 anos foi detido. O ataque aconteceu no sul da Alemanha, no estado da Baviera.

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Várias pessoas ficaram feridas após um ataque numa escola secundária no sul da Alemanha, na cidade de Schongau, na Baviera.

Segundo o jornal alemão Bild, o alerta foi dado às 12h50 locais (11h50 em Lisboa) e várias vítimas sofreram facadas, incluindo dois feridos graves. O ataque aconteceu enquanto as atividades letivas estavam a decorrer.

O suspeito, de 16 anos, foi detido após colocar-se em fuga.

O incidente terá acontecido nas imediações da escola. Segundo relatos da polícia local citados pelo Bild há pelo menos quatro feridos e duas alunas gravemente feridas.

Nas redes sociais, a polícia da Baviera do Sul confirmou que "várias pessoas ficaram feridas no Welfen-Gymnasium" e que o número de pessoas e a gravidade dos ferimentos "ainda estão a ser apurados".

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  • 08 jul, 2026
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