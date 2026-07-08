- Noticiário das 15h
- 08 jul, 2026
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Alemanha
Pelo menos dois feridos graves em ataque com faca em escola na Alemanha
08 jul, 2026 - 14:37 • Diogo Camilo
Suspeito de 16 anos foi detido. O ataque aconteceu no sul da Alemanha, no estado da Baviera.
Várias pessoas ficaram feridas após um ataque numa escola secundária no sul da Alemanha, na cidade de Schongau, na Baviera.
Segundo o jornal alemão Bild, o alerta foi dado às 12h50 locais (11h50 em Lisboa) e várias vítimas sofreram facadas, incluindo dois feridos graves. O ataque aconteceu enquanto as atividades letivas estavam a decorrer.
O suspeito, de 16 anos, foi detido após colocar-se em fuga.
O incidente terá acontecido nas imediações da escola. Segundo relatos da polícia local citados pelo Bild há pelo menos quatro feridos e duas alunas gravemente feridas.
Nas redes sociais, a polícia da Baviera do Sul confirmou que "várias pessoas ficaram feridas no Welfen-Gymnasium" e que o número de pessoas e a gravidade dos ferimentos "ainda estão a ser apurados".
- Noticiário das 15h
- 08 jul, 2026
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