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Reform UK ou caixote do lixo? Único rival de Farage pode ser Conde Binface

08 jul, 2026 - 11:46

Nigel Farage, líder do partido populista britânico Reform UK, convocou uma eleição para o seu próprio lugar no parlamento que pode ter como único adversário um homem com um caixote do lixo na cabeça.

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Reform UK ou caixote do lixo? Único rival de Farage pode ser Conde Binface. Foto: Toby Melville/Reuters
Reform UK ou caixote do lixo? Único rival de Farage pode ser Conde Binface. Foto: Toby Melville/Reuters
Reform UK ou caixote do lixo? Único rival de Farage pode ser Conde Binface. Foto: Toby Melville/Reuters
Reform UK ou caixote do lixo? Único rival de Farage pode ser Conde Binface. Foto: Toby Melville/Reuters

Uma aposta de Nigel Farage, líder do partido populista britânico Reform UK, para convocar uma eleição para o seu próprio lugar no parlamento pode significar que o único adversário que irá enfrentar durante a campanha será um homem com um caixote do lixo na cabeça, mais conhecido por Conde Binface.

Farage, de 62 anos, que está a ser investigado no parlamento por receber milhões em presentes de apoiantes ricos, disse na terça-feira que queria que os eleitores do seu círculo eleitoral de Clacton, no sudeste de Inglaterra, julgassem as suas ações, e não o que caracterizou como um "establishment" liberal que, segundo ele, está empenhado em desacreditá-lo.

Farage, cujo partido lidera as sondagens de opinião, disse que o comité de normas parlamentares que o investiga está a ser utilizado como uma "ferramenta política" por aqueles que temem a ameaça eleitoral que representa. Negou qualquer irregularidade.

Mas, nas horas seguintes, todos os principais partidos políticos disseram que não participariam na votação em Clacton, classificando-a como uma "manobra" para desviar a atenção da questão das suas finanças.

Lord Buckethead no Parlamento?

Isto deixou apenas uma pessoa disposta a desafiar Farage: o Conde Binface, personagem criada pelo comediante Jonathan Harvey, que concorreu contra três primeiros-ministros na última década para os satirizar enquanto, segundo ele, celebra a democracia.

"Serei um candidato da união e prometo construir pelo menos uma casa de renda acessível", disse o Conde Binface, anteriormente conhecido como Lord Buckethead, no canal X.

Binface, que veste um fato prateado com uma capa a condizer e usa um balde do lixo prateado como capacete, pediu aos residentes de Clacton que dessem ao "seu simpático guerreiro espacial intergaláctico do bairro" as 10 indicações necessárias para que se pudesse candidatar.

Os eleitores de Clacton tiveram reações variadas à iniciativa de Farage na quarta-feira: alguns ficaram confusos, alguns disseram que isso confirmou as suas suspeitas de que tudo girava em torno dele, mas a maioria disse que ainda apoiava o veterano defensor do Brexit para lidar com as questões que lhes importavam, incluindo a imigração.

Nigel Farage contra o Conde Binface ilustra perfeitamente a farsa que é a eleição suplementar de Clacton

Zoe Banks, uma funcionária de escritório de 53 anos que não votou em Farage em 2024 porque, disse, nenhum político poderia mudar as coisas. Afirmou que não tinha problemas com o dinheiro, desde que fosse legal, e acreditava que ele estava a ser atacado pelo "establishment" político.

"Ele vai ganhar facilmente", disse ela sobre a votação. "Desta vez, talvez vote nele, porque se não infringiu nenhuma regra... então, sim, tem o direito de se queixar."

Ray Lynaugh, um motorista de autocarro de 54 anos, discordou. "Detesto este homem profundamente", disse à Reuters. "O que ele representa, o que fez ao país. É interesseiro, egocêntrico. É um ser humano deplorável."

"Porque é que as pessoas votam nele? Não sei."

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Eleição é "farsa"

Para alguns no Partido Trabalhista, no poder, nos Conservadores da oposição e noutros partidos, a possibilidade de Binface ser o único adversário de Farage resume o que consideram ser o absurdo da decisão do líder do Partido Reformista de convocar a eleição.

"Nigel Farage contra o Conde Binface ilustra perfeitamente a farsa que é a eleição suplementar de Clacton", disse o deputado conservador Ben Obese-Jecty.

Para o Reform UK, no entanto, a decisão dos partidos tradicionais de boicotar as eleições prova que têm medo de enfrentar Farage, um comunicador hábil e combativo que, indiscutivelmente, mudou a Grã-Bretanha mais do que alguns primeiros-ministros, apesar de nunca ter servido no governo.

"Eles (os partidos tradicionais) consideram... o seu direito inato ter o controlo absoluto da política britânica, e é por isso que Nigel Farage representa uma ameaça tão grande", disse Zia Yusuf, chefe de política interna do Reform, à BBC News.

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