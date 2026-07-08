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Médio Oriente

"São escumalha. São pessoas doentes". Trump diz que "acabou" memorando de acordo com o Irão

08 jul, 2026 - 09:30 • João Carlos Malta com Reuters

O presidente norte-americano falava em Ancara, antes da cimeira da NATO na capital turca.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, que o memorando de entendimento assinado com o Irão para pôr fim ao conflito "acabou".

Acrescentou ainda que não queria manter contactos com Teerão. Trump falava em Ancara, antes da cimeira da NATO na capital turca.

"São escória. São pessoas doentes. São liderados por pessoas doentes", disse aos jornalistas. "No que me diz respeito, é apenas uma perda de tempo lidar com eles", acrescentou.

Numa escalada das hostilidades que fez subir os preços do petróleo para o nível mais alto das últimas duas semanas, o Irão afirmou ter atacado instalações militares norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, depois de as forças norte-americanas terem atacado alvos iranianos em resposta aos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz

Os ataques comprometeram ainda mais os esforços para transformar o acordo de cessar-fogo provisório, alcançado no mês passado, num acordo de paz permanente para pôr fim à guerra, que teve início com os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Questionado antes de uma cimeira da NATO na Turquia sobre se o memorando de entendimento alcançado no mês passado estava acabado, Trump afirmou: "É uma pergunta muito interessante. Na minha opinião, acho que acabou. Não quero lidar com eles."

Também o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defendeu, esta quarta-feira, a retoma da ofensiva dos EUA contra o Irão.

“Penso que foi absolutamente necessário, porque quando há um cessar-fogo e o Irão está, basicamente, a violá-lo — como vimos ontem com o ataque aos navios —, considero que é absolutamente crucial que os EUA reajam com firmeza”, afirma Mark Rutte.

O ataque terá sido uma resposta a Teerão que, alegadamente, terá bombardeado três navios no estreito de Ormuz.

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