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Starmer recebe revólver personalizado de Erdogan durante cimeira da NATO

08 jul, 2026 - 23:32 • Redação

Keir Starmer recebeu um revólver personalizado com munições reais oferecido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante a cimeira da NATO.

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O primeiro-ministro britânico recebeu do presidente turco um revólver personalizado com o seu nome, durante a cimeira realizada em Ancara.

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A arma tinha munições reais e fez parte de uma série de ofertas semelhantes entregues aos líderes presentes no encontro.

O gabinete de Starmer não divulgou imagens do revólver.

Durante a cimeira, Starmer e Erdogan assinaram um acordo de defesa para reforçar a partilha de informações entre os dois países.

"Esta foi uma boa cimeira. Conseguimos aquilo que queríamos alcançar, que é a unidade", afirmou Keir Starmer.

O primeiro-ministro disse ainda que essa unidade é especialmente importante perante os conflitos na Ucrânia e no Irão.

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