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Trump: "Sou o número um na lista de pessoas que o Irão quer matar"
08 jul, 2026 - 18:48 • Redação
Donald Trump afirmou não esperar um novo conflito de grande escala com o Irão. Declarações foram feitas em Ancara, no final da cimeira da NATO. Presidente norte-americano abordou ainda o reforço da produção de defesa dos Estados Unidos.
O Presidente dos Estados Unidos disse esta quarta-feira que não acredita no reinício de um conflito de grande escala com o Irão. As declarações foram feitas em Ancara, no final da cimeira da NATO.
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"Não penso que isto vá começar outra vez. Penso que vai acabar muito rapidamente. Eles atingiram alguns navios e nós respondemos com muito mais força", disse Trump.
Médio Oriente
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Trump acrescentou que qualquer novo incidente terminaria rapidamente e reiterou ainda declarações anteriores sobre o Irão.
"Sou o número um na lista de pessoas que o Irão quer matar", disse.
Trump afirmou também que houve "tremenda unidade" durante a cimeira da NATO e disse ter informado os restantes líderes sobre as medidas que os Estados Unidos estão a tomar para aumentar rapidamente a produção de defesa.
O Presidente norte-americano disse que os países europeus querem equipamento norte-americano. "Eles querem o equipamento americano, porque funciona melhor."
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