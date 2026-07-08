- Noticiário das 17h
- 08 jul, 2026
-
Cimeira da NATO
Trump: Ucrânia vai ter licença para fabricar Patriot
08 jul, 2026 - 16:32 • Ana Kotowicz
"Assim, não poderão queixar-se de que não lhes damos o suficiente e poderemos dizer-lhes: fabriquem-nos vocês próprios", disse o Presidente norte-americano.
"Um passarinho contou-me..." Donald Trump tem feito anúncios atrás de anúncios, a cada nova conferência de imprensa que dá em Ancara, onde, esta quarta-feira, termina a Cimeira da NATO. O último? A Ucrânia vai poder fabricar Patriot, o sistema de míssil terra-ar de defesa antiaérea norte-americano.
Antes disso, durante a manhã, Trump garantiu que o cessar-fogo com o Irão terminou. Momentos depois, disse querer pôr fim a acordos comerciais com Espanha.
"Uma das coisas de que vamos falar hoje, um passarinho contou-me, é o facto de lhes darmos o direito de fabricar os Patriot", disse o Presidente norte-americano que falava ao lado do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Médio Oriente
"São escumalha. São pessoas doentes." Trump diz que "acabou" memorando de acordo com o Irão
O presidente norte-americano falava em Ancara, ant(...)
A conferência de imprensa foi dada antes do encontro bilateral entre os dois chefes de Estado.
"Vamos mostrar-lhes como se faz. Na verdade, é muito complexo, mas vão perceber essa complexidade rapidamente", disse aos jornalistas. "Assim, não poderão queixar-se de que não lhes damos o suficiente e poderemos dizer-lhes: fabriquem-nos vocês próprios."
Empresas (que não foram avisadas) "vão ficar satisfeitas"
No entanto, tal como é habitual em Donald Trump, os pormenores ficam para mais tarde.
E não são detalhes de somenos importância: avisar a Lockheed Martin e a Raytheon — as duas grandes empresas aeroespaciais e de defesa dos Estados Unidos —, daquilo que acabou de prometer a Zelensky perante o mundo inteiro.
"Temos grande influência sobre as empresas que fabricam os Patriot", disse Trump, concluindo-se que a sua administração estará disponível para pressionar as empresas.
Cimeira da NATO
"São má gente." Trump ataca Espanha e quer fim do acordo comercial
Governo de Pedro Sánchez já reagiu: recebe "com tr(...)
"Ainda não informámos a empresa sobre isso, mas isso há de resolver-se. Tenho a certeza de que vão ficar muito satisfeitos", comentou o Presidente norte-americano.
De resto, Trump defendeu que Kiev vai conseguir produzir os sistemas Patriot "bastante depressa", já que a Ucrânia "tem uma grande capacidade para fabricar armamento, incluindo armamento bastante complexo".
Zelensky tem pedido repetidamente mais mísseis Patriot, os únicos intercetores de fabrico norte-americano (da Lockheed Martin) ao dispor da Ucrânia que são capazes de abater mísseis balísticos.
"Resolvemos muitas guerras, e esta era aquela que pensei que talvez fosse a mais fácil. Mas Putin é uma personagem difícil, e este homem também é uma personagem difícil", concluiu Trump, apontando para Zelensky.
- Noticiário das 17h
- 08 jul, 2026
-