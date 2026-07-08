Trump: Ucrânia vai ter licença para fabricar Patriot

"Um passarinho contou-me..." Donald Trump tem feito anúncios atrás de anúncios, a cada nova conferência de imprensa que dá em Ancara, onde, esta quarta-feira, termina a Cimeira da NATO. O último? A Ucrânia vai poder fabricar Patriot, o sistema de míssil terra-ar de defesa antiaérea norte-americano. Antes disso, durante a manhã, Trump garantiu que o cessar-fogo com o Irão terminou. Momentos depois, disse querer pôr fim a acordos comerciais com Espanha. "Uma das coisas de que vamos falar hoje, um passarinho contou-me, é o facto de lhes darmos o direito de fabricar os Patriot", disse o Presidente norte-americano que falava ao lado do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A conferência de imprensa foi dada antes do encontro bilateral entre os dois chefes de Estado. "Vamos mostrar-lhes como se faz. Na verdade, é muito complexo, mas vão perceber essa complexidade rapidamente", disse aos jornalistas. "Assim, não poderão queixar-se de que não lhes damos o suficiente e poderemos dizer-lhes: fabriquem-nos vocês próprios." Empresas (que não foram avisadas) "vão ficar satisfeitas" No entanto, tal como é habitual em Donald Trump, os pormenores ficam para mais tarde. E não são detalhes de somenos importância: avisar a Lockheed Martin e a Raytheon — as duas grandes empresas aeroespaciais e de defesa dos Estados Unidos —, daquilo que acabou de prometer a Zelensky perante o mundo inteiro. "Temos grande influência sobre as empresas que fabricam os Patriot", disse Trump, concluindo-se que a sua administração estará disponível para pressionar as empresas.