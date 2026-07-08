Trump volta a utilizar antigo Air Force One e deixa em terra avião oferecido pelo Qatar

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que sairia da Turquia rumo à base aérea de RAF Mildenhall, no Reino Unido, a bordo de um antigo Air Force One, em vez de utilizar o avião recentemente renovado e oferecido pelo Governo do Qatar aos Estados Unidos.

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A viagem à Turquia foi a primeira deslocação internacional da nova aeronave e aconteceu num momento de agravamento das hostilidades com o Irão, país que faz fronteira com o território turco.

A opção pelo avião antigo voltou a suscitar dúvidas sobre o custo, a segurança e a rapidez da adaptação do jato oferecido pelo Qatar.

Donald Trump escreveu na rede Truth Social que usaria o antigo Air Force One "pelos velhos tempos" no voo para o Reino Unido. O novo avião também seguiria para RAF Mildenhall, para que militares norte-americanos colocados naquela base pudessem visitá-lo.

O Presidente dos Estados Unidos disse ainda que a aeronave oferecida pelo Qatar passaria por duas ou três grandes bases na Europa antes de regressar aos Estados Unidos, para que os militares a pudessem ver.

O novo Air Force One é um Boeing 747 oferecido pelo Qatar aos Estados Unidos no ano passado e adaptado pela empresa de defesa L3Harris Technologies. A aeronave foi pintada em vermelho, branco, azul-escuro e dourado, esquema escolhido por Trump e diferente da imagem usada durante décadas nos aviões presidenciais norte-americanos.

A aceitação do jato oferecido pelo Qatar foi alvo de críticas. A adaptação exigiu reforços de segurança, melhorias nas comunicações para impedir escutas e sistemas de defesa contra mísseis, segundo especialistas.