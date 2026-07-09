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Alemanha regista mais de cinco mil mortes relacionadas com onda de calor

09 jul, 2026 - 09:45 • Reuters

Noutros países europeus, as autoridades nacionais registaram mais de 4 700 mortes em excesso durante a onda de calor de 20 a 28 de junho em França, Bélgica, Espanha e Países Baixos.

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A Alemanha registou, até ao momento, cerca de 5 120 mortes relacionadas com o calor este ano.

A maioria das quais ocorreu no final de junho, quando as temperaturas médias semanais ultrapassaram largamente os 20 graus Celsius, informou na quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI) de saúde pública.

Cerca de 4 270 dessas mortes ocorreram entre pessoas com 75 anos ou mais, indicou o RKI num relatório semanal. Morreram mais mulheres do que homens, principalmente porque representam uma percentagem mais elevada da população de idade muito avançada.

Os dados alemães vêm agravar um quadro sombrio em toda a Europa. O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da UE afirmou, num boletim divulgado na quinta-feira, que a Europa Ocidental registou o mês de junho mais quente de sempre, com uma média de 20,74 graus.

As autoridades nacionais registaram mais de 4 700 mortes em excesso durante a onda de calor de 20 a 28 de junho em França, Bélgica, Espanha e Países Baixos.

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