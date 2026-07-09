Erdogan oferece revólver personalizado a líderes da NATO

Terminada a cimeira da NATO em Ancara, todos os líderes mundiais regressaram a casa com um presente inusitado do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na mala.

O anfitrião decidiu presentear os chefes de Governo e de Estado presentes com um revólver histórico e respetivas munições: a Gümüşay, a primeira pistola do tipo revólver produzida na Turquia, com seis cartuchos de munições, que podem ser de .357 Magnum ou calibre .38.

O modelo, exposto numa caixa de madeira vermelha, forrada a preto, apresenta ainda o símbolo da lua crescente e o logotipo da NATO: "Desenvolvida nos anos 90, a Gümüşay foi produzida pela MKE [a empresa estatal turca de defesa] para você", em turco e em inglês.

Com o presente, Erdogan procurou exibir a indústria de defesa da Turquia, que se tornou uma importante ferramenta de exportação e de política externa.

À Reuters, o porta-voz do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, confirmou que todos os líderes receberam o mesmo modelo, com os seus nomes gravados.

Já o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, entregou o seu à polícia do aeroporto de Bruxelas para ser guardado em um cofre.