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Erdogan oferece revólver personalizado a líderes da NATO

09 jul, 2026 - 16:10 • Diogo Camilo

Presidente da Turquia quis exibir o melhor que a indústria de armas da Turquia faz, com a oferta de uma Gümüşay, a primeira pistola do tipo revólver produzida no país. Veja onde cada líder vai guardar a sua.

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Terminada a cimeira da NATO em Ancara, todos os líderes mundiais regressaram a casa com um presente inusitado do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na mala.

O anfitrião decidiu presentear os chefes de Governo e de Estado presentes com um revólver histórico e respetivas munições: a Gümüşay, a primeira pistola do tipo revólver produzida na Turquia, com seis cartuchos de munições, que podem ser de .357 Magnum ou calibre .38.

O modelo, exposto numa caixa de madeira vermelha, forrada a preto, apresenta ainda o símbolo da lua crescente e o logotipo da NATO: "Desenvolvida nos anos 90, a Gümüşay foi produzida pela MKE [a empresa estatal turca de defesa] para você", em turco e em inglês.

Com o presente, Erdogan procurou exibir a indústria de defesa da Turquia, que se tornou uma importante ferramenta de exportação e de política externa.

À Reuters, o porta-voz do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, confirmou que todos os líderes receberam o mesmo modelo, com os seus nomes gravados.

Já o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, entregou o seu à polícia do aeroporto de Bruxelas para ser guardado em um cofre.

Starmer recebe revólver personalizado de Erdogan durante cimeira da NATO

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Keir Starmer recebeu um revólver personalizado com(...)

Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, também recebeu o revólver personalizado, mas não divulgou imagens do mesmo. Segundo fonte de Downing Street à Reuters, o presente para o Reino Unido veio acompanhado de um kit de limpeza e 500 balas.

Já o assessor do presidente da Polónia, Karol Nawrocki, avançou à Rádio RMF FM que o seu revólver está à espera de autorização alfandegária no Aeroporto de Varsóvia e será guardado num lugar apropriado.

À Reuters, os gabinetes dos primeiros-ministros holandês e sueco informaram que seus revólveres foram levados para suas respetivas embaixadas em Ancara, enquanto Giorgia Meloni guardará o revólver na sede do governo italiano.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pretende doar a sua arma a um museu militar, enquanto o líder da Grécia planeia oferecer a sua ao Museu da Guerra, em Atenas.

A moderna indústria de armas de fogo da Turquia concentra-se principalmente em pistolas semiautomáticas, o que faz da Gümüşay uma espécie de curiosidade para colecionadores.

Segundo o Small Arms Survey, com sede em Genebra, a Turquia foi o terceiro maior exportador mundial de armas leves entre 2019 e 2024, com exportações totalizando cerca de US$ 3 bilhões no período, atrás dos Estados Unidos e da Itália.

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