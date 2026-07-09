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EUA. Justiça acusa oito homens de preparar ataque em evento na Casa Branca

09 jul, 2026 - 23:50 • Redação

Oito homens foram acusados de conspiração para assassínio e terrorismo nos Estados Unidos. Alegado plano visava um evento da UFC realizado na Casa Branca.

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Oito homens foram acusados de participação num plano para atacar o evento da UFC realizado na Casa Branca em junho, conta o "Guardian".

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O grupo preparava um ataque com drones carregados de explosivos e atiradores furtivos. As autoridades dizem que os suspeitos reuniram armas, munições, explosivos, drones e equipamento de comunicações antes do evento.

A investigação indica que as forças de segurança receberam informações sobre a ameaça quatro dias antes da realização do espetáculo, permitindo travar o alegado plano.

Os oito arguidos respondem por conspiração para prestar apoio material ao terrorismo e por conspiração para cometer homicídios em território federal.

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