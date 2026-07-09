Macau. Primeiro caso da nova lei de Segurança Nacional vai a julgamento

O ex-deputado da ala democrata Au Kam San, primeiro caso judicial enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em Macau, vai continuar detido e irá mesmo a julgamento. O juiz de instrução criminal proferiu, no dia 2 de Julho, a decisão instrutória, em que confirmou e manteve na íntegra a acusação do Ministério Público. Au Kam San tem também nacionalidade portuguesa. O arguido Au Kam San foi pronunciado pela prática de três crimes, em autoria material e na forma consumada: “subversão contra o poder político do Estado”, de “estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM para a prática de atos contra a segurança do Estado” e de “violação de segredo”. O Artigo 9.º da Lei de Segurança Nacional “Subversão contra o poder político do Estado” diz que “quem, por qualquer meio ilícito, tentar praticar qualquer dos seguintes atos é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos”.

São consideradas as tentativas de derrubar ou prejudicar o sistema fundamental do Estado estabelecido pela Constituição do Estado; derrubar ou prejudicar os órgãos do poder político central do Estado; e perturbar, impedir ou prejudicar gravemente o exercício das funções dos órgãos do poder político central do Estado. O Tribunal Judicial de Base durante a instrução, afirma que “tendo em conta a necessidade de proteger os interesses da segurança do Estado, e após a emissão, pela Comissão de Defesa da Segurança do Estado da Região Administrativa Especial de Macau, de parecer de verificação vinculativo, o juiz de instrução criminal concedeu autorização especial para que o advogado, designado oficiosamente pelo tribunal e reconhecido anteriormente pelo arguido, continuasse a exercer o patrocínio em defesa do arguido”. Assim segundo o tribunal ficou garantido, nos termos da lei, “os direitos processuais a que o mesmo tem direito”.