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Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”

09 jul, 2026 - 07:37 • Lusa

Duas colunas de suporte de uma torre de 37 andares em renovação, localizada perto do terminal de transportes Grand Central, cederam e os andares afundaram na terça-feira, mas não houve registo de feridos.

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Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA
Mamdani. Edifício que abateu em Nova Iorque foi “estabilizado”. Foto: Olga Fedorova/EPA

O edifício em renovação que cedeu na terça-feira no coração de Manhattan, provocando a retirada de inúmeros residentes e trabalhadores, está agora “estável”, afirmou o autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani.

“A estrutura não apresentou mais qualquer movimento desde a manhã de ontem (terça-feira). Continua sob observação enquanto decorrem os trabalhos de emergência”, declarou o autarca em conferência de imprensa na quarta-feira.

Duas colunas de suporte de uma torre de 37 andares em renovação, localizada perto do terminal de transportes Grand Central, cederam e os andares afundaram na terça-feira, mas não houve registo de feridos.

Hotéis, lojas e apartamentos vizinhos foram imediatamente evacuados, e as ruas foram fechadas ao trânsito devido ao receio de um desabamento do edifício, antiga sede da gigante farmacêutica Pfizer.

Desde então, os trabalhos de emergência consistiram na instalação de suportes temporários e no reforço das vigas, explicou o autarca.

Quatro edifícios permanecem sob ordem de evacuação total, enquanto um quinto está sujeito a evacuação parcial, acrescentou Mamdani.

As obras em curso no edifício visam converter a torre de escritórios em apartamentos.

Segundo os responsáveis pelo projeto, este empreendimento imobiliário de quase 120 mil metros quadrados, com conclusão prevista para o início de 2027, deverá disponibilizar cerca de 1.600 apartamentos para arrendamento.

“Continuo a acreditar que a conversão de escritórios em habitações faz parte da resposta à crise da habitação”, afirmou o presidente da Câmara de Nova Iorque.

“Mas também acredito que estas conversões devem ser feitas em segurança e com todos a assumirem total responsabilidade”, prosseguiu, prometendo “uma investigação minuciosa” sobre o sucedido na terça-feira.

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