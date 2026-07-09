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Número de vítimas mortais dos sismos na Venezuela sobe para 3.889

09 jul, 2026 - 23:20 • Redação

Autoridades registam 16.740 feridos e 17.907 desalojados.

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O número de mortos na sequência dos dois fortes sismos que atingiram a Venezuela em 24 de junho aumentou para 3.889, segundo o mais recente balanço divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodriguez.

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De acordo com a atualização divulgada por Jorge Rodriguez nas redes sociais, os sismos provocaram ainda 16.740 feridos e deixaram 17.907 pessoas desalojadas.

Segundo os dados oficiais mais recentes, 6.462 pessoas foram resgatadas desde que os sismos atingiram o país.

As autoridades registaram ainda 1.142 réplicas desde os abalos de 24 de junho.

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