Saúde mental, água e saneamento. Problemas na Venezuela multiplicam-se

Um alerta para as crescentes necessidades de saúde mental, acesso a água potável e saneamento duas semanas após os sismos que atingiram a Venezuela foi partilhado, esta quinta-feira, num novo comunicado de imprensa, pela Médecins Sans Frontières / Médicos Sem Fronteiras.

A organização internacional médica-humanitária realça, ainda, que estes problemas ocorrem, numa altura em que milhares de pessoas continuam a viver nas ruas e em abrigos temporários.

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“As principais necessidades estão relacionadas com o apoio à saúde mental, uma área que estamos a reforçar através da expansão das nossas equipas, com o recrutamento e formação de psicólogos adicionais”, avança o coordenador-geral da MSF na Venezuela, Andreas Spaett.

“Ao mesmo tempo, iniciámos atividades nas áreas de abastecimento de água e saneamento: instalámos sanitários onde não existiam e estamos a apoiar esforços de tratamento de água para garantir o acesso das pessoas afetadas a água potável segura."

*Editado por Ana Kotowicz

