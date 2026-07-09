- Noticiário das 16h
- 09 jul, 2026
-
Venezuela
Saúde mental, água e saneamento. Problemas na Venezuela multiplicam-se
09 jul, 2026 - 15:38 • Redação*
Comunicado alerta para as crescentes necessidades de saúde mental, acesso a água potável e saneamento duas semanas após os sismos. Milhares de pessoas continuam a viver nas ruas e em abrigos temporários.
Um alerta para as crescentes necessidades de saúde mental, acesso a água potável e saneamento duas semanas após os sismos que atingiram a Venezuela foi partilhado, esta quinta-feira, num novo comunicado de imprensa, pela Médecins Sans Frontières / Médicos Sem Fronteiras.
A organização internacional médica-humanitária realça, ainda, que estes problemas ocorrem, numa altura em que milhares de pessoas continuam a viver nas ruas e em abrigos temporários.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“As principais necessidades estão relacionadas com o apoio à saúde mental, uma área que estamos a reforçar através da expansão das nossas equipas, com o recrutamento e formação de psicólogos adicionais”, avança o coordenador-geral da MSF na Venezuela, Andreas Spaett.
“Ao mesmo tempo, iniciámos atividades nas áreas de abastecimento de água e saneamento: instalámos sanitários onde não existiam e estamos a apoiar esforços de tratamento de água para garantir o acesso das pessoas afetadas a água potável segura."
*Editado por Ana Kotowicz
Número de mortos nos sismos da Venezuela sobe para 3.811
Entre os mortos, há pelo menos 102 portugueses e l(...)
- Noticiário das 16h
- 09 jul, 2026
-